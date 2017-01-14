مقتل 109 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي شرق الموصل

متابعات-فجر :

صرح قائد عسكري عراقي،أمس( الجمعة) ، أن القوات العراقية تمكنت من قتل 109 من عناصر داعش وتحرير مناطق جديدة في الساحل الأيسر في الموصل،شمالي بغداد.

وقال الفريق الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، قائد عمليات “قادمون يا نينوى” في بيان صحفي إن القوات العراقية تمكنت من قتل 109 من عناصر داعش خلال عمليات عسكرية بمشاركة طيران التحالف الدولي.وأضاف أن القوات تمكنت من تحرير بعض الأحياء ورفعت العلم العراقي فوق مبان ودمّرت عجلات مفخخة وأسلحة ومعدات عسكرية بمشاركة طيران التحالف الدولي والقوة الجوية وطيران الجيش العراقي.