الشرطة المصرية تقتل 10 إرهابيين بشمال سيناء

واس – فجر

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم في تصفية 10 عناصر إرهابية من المتورطين في استهداف واغتيال رجال الشرطة بشمال سيناء، وأفادت وزارة الداخلية المصرية، في بيان اليوم بأن قوات مكافحة الإرهاب داهمت وكر للإرهابين بالعريش مما نتج عنه مصرع جميع العناصر الإرهابية وعددهم 10 عناصر وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النار من الجانبين.

وأكدت البيان عزم الداخلية المصرية على مواجهة تلك العناصر وإجهاض مخططاتهم العدائية في سبيل اقتلاع جذور الإرهاب من أرض الوطن وبصفة خاصة بمحافظة شمال سيناء وذلك بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة.