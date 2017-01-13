هنا.. تفاصيل وآليات قبول الطلاب في مدارس التعليم العام

متابعات -فجر

أعلنت وزارة التعليم عن تفاصيل دليل القبول والتسجيل في كافة المراحل التعليمية بمدارس التعليم العام في نسخته المطورة متضمناً قواعد القبول وأنظمته في مراحل التعليم العـام للســـــعوديين وغـــــير الســـــعوديين ، واشتمل الدليل على ضوابط تسجيل الطلاب في مدارس رياض الأطفال و في الصفوف الأولى للمراحل الثلاث ، وضوابط قبول الطلاب السعوديــين في مراكز محو الأمية و المـــــدارس الليلية ومدارس الانتساب و المدارس السعودية بالخارج بالإضافة إلى توزيع الطلاب على المدارس وتنقلاتهم وآليات الانتقال والتحويل بين الأنظمة (البرامج )التعليمية ، وأظهرالدليل ضوابط قبول الطلاب غير السعوديين ، وطلاب ذوي الحالات الخاصة ، وإجراءات أخرى لتحويل الطلاب من المدارس المطبقة للبرامج الدولية والعالمية إلى المدارس الحكومية والأهلية.

وأوضحت الوزارة أنها عملت خلال الفترة الماضية على تحديث وتطوير أدلة العمل وتنظيماته بنـا علـى المستجدات المحلية والعالميـة في مجـال التعليم والتعلم ولأهمية مواكبة العصر ومستجداته في كل ما يتعلق بأنظمة القبول والتسجيل قامت بتحــديث دليل قبول وتسجيل الطلاب في مراحل التعليم وتطويره والخـروج بدليل موحد للبنين والبنات ينظم إجراءات العمــل ويختصــر الجهــد والوقـت ويحقق لجميع إدارات التعليم والمدارس سهولة العمل وضبط آلياته .

واشترطت الوزارة على الراغبين بتسجيل أطفالهم في فئة رياض الأطفال من أكمل ثلاث سنوات ولم يبلغ سن السادسة، شريطة أن لا يزيد العمر الزمني للطفل عن 6 سنوات للقبول في بـرامج التـدخل المبكـر، وحددت الفترة الزمنية للتسجيل كل عام دراسي من بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الذي يسبقه ويغلق بتسديد الشواغر في الروضة ، على أن تكون أولوية التسجيل لمن يسجل أولاً.

وأوصت الوزارة بقبول الأطفال حسـب العدد المحدد الـذي يمكـن اسـتيعابه بالروضة وأنه في حالة الزيادة توضع قائمة بالانتظار حسب أولوية التسجيل ولا يشترط لقبول الطفل في أحد مستويات الروضة أن يكون قد أنهى المستوى الذي قبله مع الالتزام بالسن المحدد لكل مستوى.

وأكدت التعليمات قبول الطفـل في أقـرب روضـة حكومية لسـكنه أو الأقـرب لمقر عمل والدته أو من يعوله، فيما يقبل الأطفال السعوديين في مرحلة رياض الأطفال في أي مدرســـة أهلية أو أجنبيــــة مرخصة دون الحاجة لموافقة مكتب أو إدارة التعليم الأهلي. كما قضت الاشتراطات بعدم قبول الأطفال السعوديين بالمدارس الأجنبية التي تدرّس مـنهج جاليـة معينة تم تخصيصه لتلك الجالية عن غيرها .

وحول آلية تسجيل الطلاب المستجدين (سعوديين وغير سعوديين) في مدارس التعليم العام أكدت التعليمات على مسؤولية ولي الأمـر في تسـجيل ابنـه حسـب المواعيـد الزمنيـة الـتي تحـدد في نظـام نـور ، وطباعة أنموذج الكشف الطـبي فـور إنهاء تعبئة طلب التسـجيل لمراجعـة الوحـدة الصـحية المدرسـية أو المستشـفى أو المركز الصحي الحكومي أو الأهلي لإجراء الفحص .

وحددت الآلية عدد من الحالات التي يقبل فيها الطالب المستجد في المدارس المزدحمة وغير المزدحمة إذ يقبل الطالــب تلقائيــاً في حال كانت المدرسة غير مزدحمة ويتــولى ولــي الأمــر اسـتكمال بقية إجراءات الكشــف الطــي مـع إمكانيــة تحميلــه إلكترونيــاً في النظــام دون الحاجة لمراجعة المدرسة لتقديم الأصـل إلا مـع بدايـة العـام الدراسـي وإذا تعذر ذلك يلزم تسليمه للمدرسة خلال الفترة المحددة ، أما إذا كانــت المدرســـة مزدحمـــة فيكون القبـــول (مشـــروطاً) ويـــتم التعامـــل مـــع ‌ الطلب بعد وصول رســالة إلى جــوال ولــي الأمــر ليتــولى بعــد ذلــك تعبئــة البيانــات الــتي تثبـت أحقيتــه بتســجيل ابنــه في مدرســة الحــي المزدحمــة وإمكانيــة تحميــل الأوراق المطلوبة كـ( إثبات السكن -وغيرها من الإثباتات الأخرى المطلوبـة في النظام ) وإذا لم يتمكن من تحميل الأوراق المطلوبة يتوجب عليه إحضارها مباشرة للمدرسة خلال الفترة المحددة .

وشددت التعليمات على دور إدارة المدرسة لدراسة الأوراق المرفقة مع طلب التسـجيل وعدم ترك الطلـب معلقـا في نظـام نـور أكثـر مـن عشـرة أيـام عمـل (أسـبوعين) مــن تــاريخ التقديم منعــا لتراكــم طلبــات التســجيل المعلقــة في المدرســة ولإعطاء ولي أمر الطالب فرصة للتسجيل في مدرسة أخرى .

وتضمنت الإجراءات المحدثة تصــنيف المــدارس الحكوميــة الــتي تبقــى فيهــا شــواغر إلى غــير مزدحمــة فــور انتهـــاء الفـــترة الزمنيـــة المحددة لتســـجيل الطـــلاب الســـعوديين ليتـم تســـجيل الطــلاب الســعوديين المقـــيمين في أحيــا قريبـــة ، أو تســجيل مـــن يعــاملون معاملـــة السعوديين ، ويكون التسجيل في المـدارس الأهليـة عـبر رابـط ولـي الأمـر، ويقـوم قائـد المدرسـة الأهليـة بحــذف طلــب التســجيل للطالــب الــذي لم يســتكمل ولــي أمــر إجراءات قبوله ، أو بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية خلال المدة المحددة ليتسنى لـه التسـجيل في مدرسـة أخــرى بديلــة ، وفي حــال رغبــة إدارة التعلــيم اقتصــار التســجيل عــبر شاشــة قائــد المدرســة الأهليــة تتـــولى إدارة التعلــيم وضـــع صــفر في شــواغر المدرســـة ومــن ثـــم تفعيل التسجيل لتكـون صـلاحيته لـدى مسـتخدم قائـد المدرسـة لضـمان تسـديد الرسوم الدراسية.

وعلى صعيد توزيــــع الطــــلاب النــــاجحين مــــن الصــــف الســــادس الابتــــدائي علــــى المــــدارس المتوسطة والطلاب الناجحين من الصف الثالث المتوسط على المدارس الثانوية أوضح الدليل أن ذلك يتم وفق آلية خاصة للتوزيع من قبل مديري المدارس ، إذ يقوم كـل قائـد مدرسـة ابتدائيـة أو متوسـطة خـلال الأسـبوع السـادس مـن الفصـل الدراسي الثاني بالاجتماع بقادة المدارس التي سوف يحول الطلاب إليها بالتنسـيق مع مكتب التعليم لترتيب إحصائية عدد الطلاب المتوقع نجاحهم من مدرسته في الدورين الأول والثاني ، وإبلاغ أوليــا أمــور الطــلاب بتحويــل ملفــات أبنــائهم إلى مدارســهم الــتي ســوف يدرسون بها في العام الدراسي القادم ، ويتم تحويل ملفــات الطــلاب النــاجحين إلى المــدارس الــتي ســينقلون إليهــا بعــد خــروج نتيجة الـــدور الأول مباشـــرة مـــع حجـــز مقاعـــد للطـــلاب المكملـــين في الـــدور الأول.

وقضت تعليمات الوزارة تشكيل لجـــان للقبـــول والتوزيـــع تخـــتص بمعالجـــة أوضـــاع الطـــلاب الـــذين يتعثـــر قبـــولهم ومـــن ثـــم تحويلـــهم إلى أقـــرب مدرســـة لمقـــار ســـكنهم يتـــوفر بهـــا شـــاغر لتســـجيلهم والاستفادة القصوى من كافة المقاعد المتاحة.​