الأخضر يكثف تحضيراته لمواجهة كمبوديا ودياً غداً

متابعات – فجر

يخوض الأخضر السعودي مساء يوم غدٍ السبت ثاني مواجهاته الودية في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة الإماراتية أبوظبي أمام منتخب كمبوديا على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي و تأتي هذه المواجهة ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب السعودي استعداداً لمنافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م.

وواصل المنتخب السعودي تدريباته اليوم الجمعة بحصة تدريبية مسائية على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي ركز من خلالها المدير الفني بيرت فان مارفيك على الجوانب التكتيكية، وبدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع بعدها تمرين التمرير ليعمد بعدها السيد بيرت فان مارفيك على تقسيم اللاعبين لمجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب و اختتمت الحصة التدريبية بتمرين الكرات الثابتة من اتجاهات مختلفة نحو المرمى، وعلى صعيد متصل واصل اللاعب ياسر المسيليم التمارين الخاصة به في النادي الصحي، وستطرح اللجنة المنظمة للمواجهة تذاكر المواجهة مبكراً عند نقاط البيع الخاصة بإستاد مدينة زايد الرياضية.