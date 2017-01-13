“طُرق الرياض” تُنهي أعمال التوسعة في دوران الدرعية

واس – فجر

أنهت إدارة الطرق بمنطقة الرياض أعمال التوسعة في دوران الدرعية الواقع على طريق الملك خالد عند تقاطع الدرعية الرئيسي وافتتاحه للحركة المرورية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للطرق بمنطقة الرياض المهندس سلمان الضلعان أن المشروع يأتي ضمن المجموعة الخامسة من مشروعات الطرق الثانوية بمنطقة الرياض، ويعد أحد المبادرات التي تقوم بها وزارة النقل باستمرار لمتابعة نقاط الحركة الكثيفة على الطرق وتقديم الحلول للتخفيف من الازدحام على مداخل المدن وضمان انسيابية الحركة.

وقال المهندس الضلعان:” يعد هذا الدوران توسعة للتقاطع الذي يشهد ازدحام مستمر لمدخل محافظة الدرعية من الناحية الشرقية، حيث أتاح الدوران ناحية الجنوب وإلى وسط الرياض إلى تسهيل الحركة دون الحاجة للتوقف عند إشارة المرور، مما يخفف الازدحام وتكدس المركبات عند الإشارة وكذلك يجعل خيار الدخول لمدينة الدرعية متاحا بغير المدخل الرئيسي إذ يمكن الدخول للدرعية وبالتحديد المنطقة الجنوبية التاريخية، كما يساعد في تخفيف الضغط على المدخل الرئيسي”.