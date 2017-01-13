مقتل مواطن ثلاثيني في شِجار مع شقيقة بالخبر

متابعات – فجر :

لقي مواطن ثلاثيني مصرعه على يد شقيقه الذي أصيب بالركبة بالخبر أثر خلاف عائلي سابق .

وقال المتحدث الاعلامي بالمنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي عند الساعة التاسعة من مساء الامس الخميس 14-4-1438هـ تلقت شرطة محافظة الخبر بلاغ عن إسعاف مواطن ثلاثيني من قبل شقيقه والذي وجد متوفيا جراء تعرضه لطلق ناري بالكتف وتشير الاستجوابات الاولية عن نشوب شجار بين المجني عليه وشقيقه “المسعف” إثر خلاف عائلي سابق أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق ناري اودى بحياته ، وتعرض شقيقه كذلك لاصابة بالركبة تم إحالته على اثرها لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عليه . وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة ، تمهيدا لإحالتها لهيئة التحقيق والادعاء العام .