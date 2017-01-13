لوحات إلكترونية ذكية لطريق الملك عبدالله في بريدة

متابعات – فجر :

قامت وكالة الدراسات والإشراف بأمانة منطقه القصيم بتركيب عدد من اللوحات الالكترونية التي تعمل بنظام LEDبطريق الملك عبدالله بمدينة بريدة والذي يعتبر شريانا رئيسيا يخترق بريدة – شمال – جنوب وهو طريق حر الحركة ويشهد كثافة مرورية عالية وكشف وكيل أمين منطقة القصيم للدراسات والإشراف م. عبدالعزيز السحيباني أنه تم تركيب اللوحات إلكترونية بكامل عرض اتجاه الطريق Guntry و تشغيلها بعدد من الألوان الزاهية التي تعطي منظرا بهيجا ويتم برمجه ما يكتب عليها الكترونيا موضحاً أنها لوحات ذكيه تتغير مادتها حسب البرمجة التي تتم لها فيوضع عليها مسميات الطرق والأحياء واتجاهات المدن كما يوضع عليها عبارات تحذيريه في حالة وجود أعمال صيانة في الطريق أو وجود ازدحام مروري مشيراً أن وكاله الدراسات والإشراف ستواصل تركيب هذه اللوحات على كامل الطريق كعناصر بداية لتحويله لطريق ذكي حديث يؤدي الغرض من إنشائه.