عاصفة ثلجية تثير فوضى في مختلف أنحاء ألمانيا

متابعات – فجر :

أثارت عاصفة ثلجية قوية حالة من الفوضى في ألمانيا اليوم الجمعة، مما أدى إلى عرقلة وسائل النقل وانقطاع الكهرباء في أجزاء من البلاد وسط عواصف بلغت حد الاعاصير.

وأغلقت الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية في مختلف أنحاء ألمانيا، واقتلعت الأشجار وبقى السكان في منازلهم، فيما اجتاحت العاصفة التي أطلق عليها اسم “إيجون” مختلف أنحاء البلاد، مما تسبب في حوادث لا حصر لها على الطرق التي كانت مغطاة بالجليد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتسبب العاصفة في ثلوج يصل سمكها إلى 30 سنتيمترا في أجزاء من البلاد خلال اليوم الجمعة.

وذكر المطار الرئيسي للبلاد في فرانكفورت أنه اضطر لإلغاء نحو 125 من بين 1100 رحلة مقررة اليوم الجمعة وسط زوابع بلغت سرعتها حوالي 140 كيلومترا في الساعة.

وقال متحدث باسم شركة “فرابورت” المشغلة لمطار فرانكفورت إن “العاصفة قوية للغاية إلى حد أن الاستعدادات للرحلات كان يتعين وقفها في بعض الأوقات”، وحذرت الركاب أيضا بتوقع تأجيل للرحلات خلال اليوم، ودعت الشرطة سائقي الشاحنات بالتوجه لمناطق الاستراحات على الطرق السريعة حتى انتهاء العاصفة، بعد أن تسبب الجليد في العديد من حوادث الشاحنات والتكدس المروري على الطرق.