مقنّع يقوم بإشعال النيران في مدرسة بـ”الكويت”

متابعات-فجر:

قام فتى مقنّع بإشعال النيران في مدرسة ثانوية فرحان الخالد بـ”الكويت” وتحطيم كاميرات المراقبة.

وتوجهت فرق إطفاء مشرف بقيادة النقيب محمد بورحمه، على إثر بلاغ يفيد بوقوع حريق داخل ثانوية الخالد في بيان حيث قاموا بمكافحة النيران والسيطرة عليها.

وبعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المحطمة تبين أن الشخص المقنع هو من قام بارتكاب الحريق.

وعليه فقد قام رجال المباحث بتكثيف جهودهم حيث تمكنوا من التوصل إليه مساء أمس، وهو طالب كويتي في المدرسة نفسها، وبمواجهته بالتحريات أقر واعترف بارتكابه هذه الجريمة وعليها أحيل إلى نيابة الأحداث.