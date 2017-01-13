شواطئ جزيرة كوه ساموي المميزة

متابعات-فجر:

تعد جزيرة كوه ساموي الوجهة المثالية لسفر العائلات، إذ تمتاز شواطئها بكونها أقل ازدحاما من معظم المدن الآسيوية الكبرى، كما تعد أيضا موطنا للعديد من الأنشطة المائية الممتعة، ولعل شاطىء تشاونج على الساحل الشرقي أكثر الشواطئ المزدحمة والشعبية في ساموي، وهو الأكثر تطورا بما في ذلك عدد كبير من الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية.

أما شاطئ، اماي بيتش ، يعد ثاني الشواطئ الأكثر شعبية في كوه ساموي، وهو أيضا من أجمل الشواطىء بالجزيرة، ويصنف شاطىء بوفت الأفضل لمحبي الاسترخاء والهدوء في أحضان الطبيعة البكر.