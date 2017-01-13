القوات العراقية تتمكن من تحرير حي الصدرية بـ”الموصل”

متابعات-فجر:

أعلن مسؤول بارز في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الجمعة، إن القوات العراقية تمكنت من تحرير حي الصدرية ورفع العلم العراقي فوق أبنيتها في الساحل الأيسر من مدينة الموصل.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان صحفي إن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت حي الصدرية وتم رفع العلم العراقي فوق مبانيه الحكومية التي تشمل المحافظة ومجلس المحافظة الجديد وبناية قائمقامية الموصل ودائرة الزراعة ودائرة التخطيط العمراني ودائرة عقارات الدولة”.

وجاء في البيان العسكري الذي أذاعه التلفزيون العراقي أن وحدات جهاز مكافحة الإرهاب وصلت إلى الجسر الثاني الجنوبي والذي يطلق عليه أيضا اسم جسر الحرية وهو واحد من خمسة جسور تعبر النهر الذي يمر عبر الموصل من الشمال إلى الجنوب. وبهذا تكون القوات العراقية قد وصلت إلى جسرين بعد أن شقت طريقها إلى الجسر الرابع في أقصى الجنوب منذ أيام.

وتضرب الهجمات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة الولايات المتحدة كل الجسور في محاولة لعرقلة حركة مقاتلي “داعش” في المدينة. ويقول مسؤولون عسكريون أمريكيون وعراقيون إن التنظيم المتشدد أحدث مزيدا من الأضرار بجسرين على الأقل في محاولة لعرقلة أي تقدم للقوات العراقية عبر النهر.

وتسيطر القوات العراقية الآن على معظم أنحاء شرق الموصل. وستتمكن من البدء في هجمات على غرب المدينة، الذي لا يزال خاضعا بالكامل لسيطرة “داعش”، بمجرد أن تتمكن من تأمين الضفة الشرقية لنهر دجلة.

وقال ضابط عراقي إن وحدات الجيش مدعومة بضربات جوية سيطرت في الوقت ذاته على حي الهضبة إلى الشمال من الجامعة وإنها ستساعد في الهجوم على مجمع الجامعة. وكان قائد ميداني قد قال هذا الأسبوع إن استعادة منطقة الجامعة ستتيح المزيد من التقدم لأنها تطل على مناطق أقرب إلى النهر.