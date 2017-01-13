منظمة العمل الدولية:إجمالي عدد العاطلين يصل إلي 200 مليون شخص

واس-فجر:

حذرت منظمة العمل الدولية من ارتفاع معدلات البطالة في العالم في العام الجاري 2017 ، وزيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار 3،4 مليون شخص ، ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلي 200 مليون شخص .

وأكد تقرير العمالة الدولية الذي أصدرته المنظمة اليوم, أن أعداد العاطلين عن العمل ستزداد أيضا خلال عام 2018 بمقدار 2،7 مليون شخص، وذلك بسبب زيادة في عدد العمالة تفوق خلق فرص العمل الجديدة.

وقال مدير عام منظمة العمل الدولية جي رايدر: إن الأمور ستزاد سوءا خلال العام الجاري في سوق العمل الدولي ، وأن النمو الاقتصادي لا يكفي لخلق فرص عمل لائقة وبشكل أكبر في دول العالم النامي.

وأضاف رايدر: أن العالم يسير في الاتجاه الخاطئ ، وأن جودة فرص العمل تزداد انحداراً ، بما يحول دون القضاء علي فقر العاملين والحد من العمالة الضعيفة.