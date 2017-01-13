أحد كلاب عائلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقوم بالاعتداء على فتاة بالعض

متابعات-فجر:

أعلنت وسائل إعلام عن حادث اعتداء قام به أحد كلاب عائلة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وقالت بوابة TMZ إن الحادث وقع يوم الإثنين حينما أتت شابة في الثامنة عشرة من عمرها هي صديقة عائلة أوباما، إلى البيت الأبيض.

واقتربت الضيفة من كلب “سَنّي” وحاولت أن تقبّله. غير أن الكلب لم يحاول أن يرد الجميل، بل اعتدى على الراغبة في تقبيله، وعضها في وجهها.

ووجد طبيب عائلة أوباما الجرح خطيرا لدرجة تطلب الأمر معها خياطة موقع العض.

يُذكر أن البيت الأبيض لم يشهد حادثاً من هذا النوع من قبل.

وجدير بالذكر أيضا أن عائلة أوباما ستغادر البيت الأبيض في وقت قريب.