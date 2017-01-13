أبل تستدرك الموقف وتخلق المفاجأة في “أيفون 8”

متابعات – فجر :

في ظل انخفاض مبيعاتها، تحاول شركة أبل تعويض عملائها عن “آيفون 7” الذي بدا مخيبا لآمالهم، وتنوي شركة آبل تجهيز الأسواق لاستقبال إصدارها الجديد من “آيفون”، الذي من المتوقع أن تطلق عليه آبل اسم “آيفون 8” وأن تطرحه خلال العام المقبل 2017، ليتزامن بذلك مع احتفالية شركة أبل بمرور عقد كامل على بدء إنتاجها من آي فون، بحسب صحيفة البيان.

في ذات السياق، ذكر المحلل “مينغ تشي كو” من شركة “كي جي آي سيكيورتيز..” ضمن توقعاته بمواصفات الجيل المقبل من هواتف أبل الذكية، أن هاتف “آيفون 8” سيأتي مصنوعا من مادة ستانليس ستيل وفق صحيفة “دايلي ميل”.

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وقال المحلل المعروف بتسريباته الدقيقة حول منتجات أبل إنه يتوقع أن الشركة الأمريكية ستعود إلى مادة “ستانليس ستيل” في صناعة إطارات هواتفها الذكية، بعد إطلاقها 10 إصدارات من آي فون من دون مادة “ستانليس ستيل”.

وبحسب موقع ديغتايمز المعني بالأخبار التقنية، فإن أبل تتطلع إلى شركة جابيل الأمريكية لتصنيع إطارات إصدارات هواتفها التي ستطلق في سبتمبر/ أيلول 2017، من مادة الستانليس ستيل.

يُذكر أن آخر هاتف آيفون صُنعت إطاراته من مادة ستانليس ستيل هو “آيفون 4 إس”، ويُشار إلى أن إطارات ستانليس ستيل في الهواتف الذكية تجعلها أكثر مقاومة للخدوش والصدمات، لكن مقابل تكلفة أعلى مقارنة بإطارات الألومنيوم.