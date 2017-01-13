أسباب ارتفاع درجة حرارة الجسم

متابعات-فجر :

جسم الإنسان هو مجموعة الأجهزة و الأعضاء والأنسجة والخلايا التي تتفاعل فيما بينها وتتصل بشبكة من الأعصاب والدورات الدموية التي تكسب الجسم الحياة وتجعله هذا الكائن المتميز والقادر على القيام بوظائفه الحيوية. ويتعرض جسم الإنسان لمجموعة من العوامل التي تُضعفه وتقلل من مناعته تجاه العالم الخارجي ، ومن أبرز العوامل التي تؤثر على جسم الإنسان هي الأمراض ، والمرض هو حالة من التغيير الفيسيولوجي لوظائف الأعضاء نتيجة لوجود جسم غريب جرثومي أو فيروسي أو أي من مسببات الأمراض المعروفة والتي تؤدي إلى تغير في حالة الجسم وحدوث الوهن والضعف والتعب والارهاق والعديد من المضاعفات التي تختلف من مرض لآخر ، والتي تختلف أيضاً باختلاف مسببات هذه الأمراض. ومن الأمور المهمة في جسم الإنسان والتي تُعتبر من أهم المؤشرات على حالته الصحية هو حرارة الجسم ، نعم فإنّ حرارة الجسم هي بمثتبة جهاز إنذار مبكر ينبّهنا على وجود حالة غير طبيعية تواجهها أجهز الجسم الداخلية ، وهي الحرارة التي تزيد عن حرارة الجسم الطبيعيّة ، فالله سُبحانهُ وتعالى خلق كل شيء بقدر ، وكل شيء بحساب ، فللجسم حرارة منتظمة وهي 37 درجة مئوية ، وهي الحرارة الطبيعية التي يتميز بها جسم الإنسان ، فلماذا تزيد حرارة جسم الإنسان عن هذا الحد الطبيعي وما هي أسباب ارتفاع حرارة الجسم وحدوث سخونة في الجسم،

أسباب سخونة الجسم يصاب الجسم بالسخونة أو ارتفاع في درجة الحرارة لديه بسبب تعرضه لأشعة الشمي الحارة ، فالتعرض للحرارة بشكل مباشر يؤذي الجسم ، ويؤدّي إلى ارتفاع في حرارة الجسم وحدوث الجفاف والتعرق ، ويجب المحاولة على الانتقال إلى أماكن أقل حرارة ، ومحاولة تعويض السوائل التي نقصت نتيجة ارتفاع حرارة الجسم ، والخلود للراحة. ترتفع حراة الجسم بسبب تعرّضه لمرضٍ معيّن ، فكما قلنا سابقاً فإن الحرارة تكون دليلاً على تعرّض الجسم لمرض أو إلتهاب في مكان ما ، وتكون هذهِ الاتهابات سبباً في حدوث سخونة في الجسم أو ما يسمّى بالحمي ، ومن أمثلة هذه الالتهابات هو الاتهابات الجرثومية مثل : إلتهاب اللوزتين ، و يكون هذا الإلتهاب متزامناً مع إلتهاب في الحلق ، الأمر الذي يرفع دجة حرارة الجسم. إلتهاب اللثة أو إخراج الأسنان خصوصاً لدى الأطفال ، فهو يسبّب سخونة في الجسم لدى الأطفال. التهابات الجهاز البولي. التهابات الجيوب الانفية. وترتفع درجة حراة الجسم أيضاً عند تناول بعض المضادّات الحيوية التي تتصارع مع مسببات المرض الفيروسية أو الجرثومية ويحصل هذا في بعض الحالات وليس دائماً.