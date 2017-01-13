انفجارات عنيفة بمحيط مطار المزة العسكري ب”دمشق”

متابعات-فجر :

تعرض مطار المزة العسكري غربي العاصمة السورية دمشق لقصف صاروخي ليل الجمعة.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من قوات النظام السوري إن صواريخ إسرائيلية أطلقت من الجولان السوري المحتل استهدفت على ما يبدو شحنة أسلحة لحزب الله اللبناني في مطار المزة العسكري.

وشددت المصادر على أنه “لم يسمع أصوات طائرات في سماء المنطقة ما يؤكد ان القصف تم من خارج الحدود”.

وقال سكان في حي المزة القريب من المطار إنهم سمعوا أصوات عدة انفجارات داخل مطار المزة العسكري “.وقصفت اسرائيل مطار المزة العسكري في السابع من ديسمبر الماضي بعدة صواريخ .