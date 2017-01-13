“ريال مدريد ” يتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا ورقم قياسي جديد

متابعات-فجر :

تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس اسبانيا لكرة القدم برغم تعادله الخميس مع مضيفه اشبيلية 3-3، وانفرد بالرقم القياسي للمباريات المتتالية من دون هزيمة في اسبانيا.

وتأهل ريال لفوزه ذهابا 3-صفر على ارضه.وكان الفريق الملكي عادل رقم غريمه برشلونة بخوض 39 مباراة متتالية من دون هزيمة، وبتعادله مع اشبيلية رفع رصيده الى 40 متتالية من دون خسارة.على ملعب رامون سانشيس بيسخوان، اراح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو استعدادا لمواجهة اشبيلية في الدوري الاحد.وخاض ريال المباراة مطمئنا بعد فوزه الكبير ذهابا، في غياب رونالدو، افضل لاعب في العالم لعام 2016.الا ان مباراة الاحد في الدوري أهم، اذ يتصدر النادي الملكي الترتيب بفارق اربع نقاط عن اشبيلية الثاني، علما ان لريال مباراة مؤجلة.وسبق لزيدان ان اعلن عزمه اراحة رونالدو (31 عاما) للحفاظ على لياقته حتى نهاية الموسم، في ظل جدول مزدحم للمباريات هذه الفترة. وغاب عن اللقاء ايضا لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بقرار من زيدان، والثنائي ايسكو والكولومبي خاميس رودريغيز بسبب الاصابة، الا ان النادي استعاد خدمات قائده سيرخيو راموس الذي خاض مباراته الاولى في 2017.كما تعافى من الاصابة الكرواتي ماتيو كوفاسيتش ولوكاس فاسكيز.



