رسمياً.. “وزارة العمل” تطلق برنامج حساب المواطن على “تويتر”

متابعات-فجر :

دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،أمس (الخميس) ، إطلاق الحساب الرسمي لـ “حساب المواطن” على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وكانت الوزارة قد أصدرت دليلًا إرشاديًا يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة الشائعة للبرنامج الذي يهدف إلى حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر للإصلاحات الاقتصادية من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة عبر منصة إلكترونية موحدة.

وبحسب آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.

ومن المقرر أن يتم إطلاق منصة التسجيل بالبرنامج في الأول من فبراير 2017، على أن يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس حالة المواطن.

كما سيتم الإعلان عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.