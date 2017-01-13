“خفر السواحل الإيطالي” إنقاذ 800 مهاجر بالبحر المتوسط

متابعات-فجر :

قال خفر السواحل الإيطالي إنه تم إنقاذ نحو 800 مهاجر من قوارب مطاطية متهالكة أمس الخميس، مع انتهاز مهربي البشر الذين ينشطون في ليبيا فرصة تحسن أحوال الطقس في وسط

الشتاء للإبحار. وأضاف أن السفينة ديشيوتي التابعة لخفر السواحل الإيطالي وسفينتين تديرهما منظمات إغاثة هما أكواريوس وجولفو أزورو أرسلت لإنقاذ ستة قوارب مطاطية في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي.وقالت ماتيلد أوفيلين المتحدثة باسم منظمة إس.أو.إس ميديتريني التي تشارك في إدارة السفينة أكواريوس إنهم ساعدوا قارباً خشبياً صغيراً يقل 26 شخصاً معظمهم من نيجيريا الأربعاء الماضي ، بينما تم إنقاذ 123 شخصاً من قارب مطاطي أمس الخميس.وأضافت أنه بعد عدة أيام من ارتفاع الأمواج بالبحر تحسن الطقس مساء الأربعاء، ومن المتوقع أن يظل هادئاً حتى مساء الجمعة.وقالت إن من بين 149 شخصاً أنقذتهم أكواريوس أناساً من نيجيريا والسودان وغينيا وبنغلادش.وفي العام الماضي وصل عدد قياسي بلغ 181 ألف مهاجر عبر البحر إلى إيطاليا معظمهم من أفريقيا، ودفع أغلبهم أموالاً لمهربين ليبيين من أجل السفر.وقالت أوفيلين “يفر المهاجرون من ليبيا بقدر وصولهم إلى أوروبا”.