الفنانة المصرية “كريمة مختار” في ذمّة الله

متابعات – فجر

توفيت الفنانة المصرية كريمة مختار عن عمر يناهز 82 عاماً بعد صراع من المرض اليوم الخميس، وذلك وفقاً لوسائل إعلامية مصرية، وفي السيرة الذاتية للفنانة الراحلة فقد ولدت كريمة مختار في القاهرة عام 1934، وحصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت في بدايتها ببرامج الأطفال مع بابا شارو، ثم عملت لسنوات في الإذاعة.

وتزوجت الراحلة من المخرج والممثل الراحل نور الدمرداش، وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، واشتهرت بأداء شخصية الأم، من أهم أفلام الراحلة كريمة مختار “الحفيد، رجل فقد عقله، الليلة الموعودة، سعد اليتيم، الفرح”، كما قدمت عددا كبيرا من المسلسلات أشهرها “يتربى في عزو، والبخيل وأنا، وزهرة وأزواجها الخمسة”.