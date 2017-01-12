أمانة الرياض تمنح عربات الأطعمة المتنقلة موقعًا خاصًا

متابعات – فجر

دشّنت أمانة منطقة الرياض مساء اليوم الخميس أول موقع مخصص لعربات الأطعمة المتنقلة وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بدعم الشباب السعودي وتوفير بيئة عمل تعزز من نشاطهم الاستثماري، وبهذا الخصوص شرعت الأمانة في إصدار تراخيص مؤقته لملاك العربات في الموقع الذي تم تجهيزه بدورات مياه للرجال وللنساء وتنظيم حركة الدخول والخروج ووقوف السيارات.

وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أنه تم تخصيص 124 موقعا لوقوف عربات الأطعمة المتنقلة، وسيتم إطلاقها تباعا بعد تهيئتها سواء من حيث تنظيم الوقوف أو الخدمات في تلك المواقع.

وأشارت الأمانة أنه لا زالت تتلقى المزيد من طلبات منح الترخيص لمركبات الأطعمة والمشروبات المتنقلة والتي يملكها ويعمل عليها شباب سعوديين وتقديم الاستشارة لراغبي الاستثمار في هذا المجال وذلك في مبنى الإدارة العامة لصحة البيئة الواقع في حي المروج ـ سوق الشمال، والتأكيد في أن هذا العمل مخصص فقط للشباب السعودي وأن يكون مالكها ومن يعمل عليها من الشباب السعودي.

وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن عملية تنظيم عمل عربات الأطعمة والمشروبات يعتبر جزء من الأنشطة المهمة الاجتماعية والشبابية في مدينة الرياض ووضعها في الإطار الاجتماعي والاقتصادي والجمالي للعاصمة.