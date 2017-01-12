النصر يعزي في وفاة الشاعر مساعد الرشيدي والفريق الأول يواصل تدريباته

متابعات – فجر



واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية على ملعب أكاديمية النصر الرياضية وبدأ التدريب باجتماع للمدير الفني زوران ماميتش تلا ذلك تدريبات لياقية قسم بعدها زوران الفريق لمجموعتين كل مجموعة تطبق تكتيك فني محدد حيث طبقت المجموعة الأولى تدريب بالكرات البينية القصيرة في حين طبقت المجموعة الثانية تدريب بالكرات العرضية والتسديد على المرمى وتتبادل المجموعتين الأدوار فيما بينها لحين انتهاء التدريب واستمر التدريب لمدة ساعتين وشارك في تدريب الليلة اللاعبان إيفان وبرونو في حين تواجد بالعيادة الطبية عبدالعزيز الجبرين ونايف هزازي وراكان الشملان . وتابع التدريب الأمين العام للنادي الأستاذ سلمان القريني وعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله الدخيل ومدير عام كرة القدم المكلف الأستاذ طلال النجار .

من جهة ثانية بعث رئيس نادي النصر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن ناصر باسمه ونيابة عن أعضاء مجلسي الشرف والإدارة وجماهير النادي وكافة منسوبيه بأحر التعازي وصادق المواساة لأبناء وجميع أفراد أسرة الشاعر الكبير مساعد الرشيدي الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم الخميس. داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

إنَّا لله وإنا إليه راجعون ..