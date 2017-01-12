وضع اللمسات النهائية لنقل موظفي الصحة المدرسية من “التعليم” لـ “الصحة”

متابعات – فجر

حددت اللجنة المشكلة من وزارات (الخدمة المدنية، الصحة، التعليم) يوم الخميس 9/7/1438هـ آخر موعد للرفع بالتقرير النهائي إلى اللجنة المركزية الخاصة بنقل جميع الموظفين في الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة.

ويشمل القرار نقل الوظائف الشاغرة والمشغولة (الصحية، والإدارية، وبند العمال، والمستخدمين)، من إدارات التعليم إلى مديريات الشؤون الصحية، وفقاً للقوائم التي ستعلن عنها اللجنة المركزية.

ويشمل النقل استلام وتسليم كافة المتعلقات بها من مبان، وسيارات، وأدوية، وأثاث، وتجهيزات طبية وغير طبية، وملفات، ووثائق إلى وزارة الصحة.

ودعت اللجنة مساعدي مديري الشؤون الصحية للصحة العامة، تمكين جميع الموظفين المنقولين من إدارات التعليم من مباشرة أعمال وبرامج الصحة المدرسية من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية تفادياً لأي خلل في الخدمات والبرامج المقدمة من الصحة المدرسية، على أن يتم توجيههم وفقاً لرغباتهم في حدود نطاق إشراف القطاع الصحي على الوحدة الصحية اعتباراً من تاريخ 8/5/ 1438هـ، وتنتهي إجراءات إخلاء طرفهم بشكل جماعي من إدارات التعليم في مده أقصاها شهرين.