“نتنياهو” يصف مؤتمر باريس للسلام المقرر عقده منتصف الشهر الجاري بـ “الخدعة”

وكالات – فجر

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس أن مؤتمر السلام المقرر عقده في 15 يناير في فرنسا هو “خدعة”، مؤكدا أن حكومته ترفض لعب أي دور فيه.

وقال نتنياهو خلال لقاء مع وزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي في القدس المحتلة ان “هناك جهودا تسعى إلى تدمير فرص تحقيق السلام واحدها هو مؤتمر باريس” مشيرا إلى أن “هذا المؤتمر هو عبارة عن خدعة فلسطينية برعاية فرنسية تهدف إلى اعتماد مواقف أخرى معادية لإسرائيل”.

وتعتزم فرنسا عقد مؤتمر في 15 يناير المقبل بمشاركة 70 دولة في مسعى لإحياء جهود السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وعارضت إسرائيل بشدة عقد المؤتمر، داعية إلى إجراء محادثات مباشرة مع الفلسطينيين.

ويدعم الفلسطينيون بقوة المبادرة الفرنسية التي أطلقت مطلع 2016 ورفضها الإسرائيليون.

وجهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأميركية في ابريل 2014.

وفي 23 ديسمبر اصدر مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ 1979 قرارا يدين بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد ان امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، وذلك بعد سنوات من التوتر بين حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما.