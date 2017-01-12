إصابتين لتسرب غازي و ومضة لحظية بمطعم بالأحساء

متابعات – فجر

تعرض أحد المطاعم في حي الخرس بمدينة المبرز بالأحساء عصر اليوم الخميس إلى وميض لحظي بداخل المطعم، وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري أن النظام تبلغ مساحته 6*7م، وجاء ذلك جاء نتيجة تسرب غاز الطهي وتشبع الموقع به، موضحاً أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث الذي نتج عنه تهشم زجاج المطعم الأمامي وتضرر أجزاء منه وإصابة عاملين مقيمين بحروق لتعرضهما لكثبة اللهب المفاجئ، مبيناً أن الإصابة الأولى عبارة عن حروق من الدرجة الأولى في اليدين، والثانية عبارة عن حروق من الدرجة الأولى في اليدين والوجه والرأس، وقد تلقيا العلاج اللازم وخرجا من المستشفى.