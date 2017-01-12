بالفيديو..مشادة حادة بين مواطن وصاحب مطعم بسبب خفض الموسيقى

متابعات -فجر

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس)، يرصد مشادة حادة بين مواطنين سببها الموسيقى، فيما لم يتضح مكان الواقعة أو تداعياتها بشكل واضح.

وظهر أحدهما وهو يتدخل مطالبا بخفض صوت الموسيقى، مؤكدا أنه مواطن يحق له الإشارة للخطأ إذا رآه، بحسب قوله، ليعترض الآخر بالقول: “بصفتك إيش جايني؟ مهوب من حقك ولا على كيفك والهيئة لها ضوابط ما لك دخل”، ليرد الأول: “إلا على كيفي”، قبل أن يتطور الجدال بينهما إلى الشتائم، ما استدعى تدخل الواقفين.

فيما يتضح مكان الواقعة أو تداعياتها، حيث قال متداولو المقطع إن الموسيقى المقصودة كانت في مطعم للمواطن، فيما أشار آخرون إلى أن الواقعة في حفل زواج