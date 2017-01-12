الجودة النوعية الخارجية البريطانية “RIQAS” تثمن دور مختبر مستشفى الملك سلمان

فجر_احمد الزعاقي

حصل مؤخراً قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك سلمان بالرياض شكر وتقدير من مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة الرياض د. سطام بن عبدالعزيز الشيحه وذلك خلال مشاركة المختبر وبنك الدم في برنامج الجودة النوعية الخارجية في تطوير مستوى الخدمات المخبرية وخدمات نقل الدم في برامج الجودة الخارجية

حيث تساهم مشاركة المختبر وخدمات نقل الدم في الارتقاء بالمستوى والأداء بما ينعكس إيجابياً على مخرجات العمل RIQAS لعام 2015 -2016

حيث تم تقييم المختبر عن طريق برنامج جودة المختبرات “RIQAS” في بريطانيا بالإضافة إلى تقييم جوده عمل المختبر على مدار عام كامل وذلك بإرسال عينات قياسية معرفة لدى الشركة المتخصصة ومحهولة القيم بالنسبة للمختبرات المشاركة ومن ثم مقارنة نتائج المختبرات المشاركة مع النتائج الحقيقية للعينات .