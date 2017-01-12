التعليم تبدأ تطبيق الضوابط المنظمة لاختبارات اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الحالي

الرياض -فجر

تبدأ وزارة التعليم الفصل الدراسي الحالي تطبيق الضوابط العامة لاختبارات اللغة الإنجليزية و فقا للدليل الإرشادي لمعلمي اللغة الإنجليزية التي وافق عليها معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى .

وكيل وزارة التعليم للمناهج و البرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي رفع شكره و تقدير لمعالي وزير التعليم على موافقته على اعتماد الضوابط و اللوائح التفسيرية لها ، مبيّنا أن هذه الضوابط تأتي انطلاقا من أهمية تجويد مخرجات تعليم اللغة الإنجليزية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

و قال الحارثي أن الوزارة وفرت سلاسل لغة إنجليزية عالمية بنيت وفق إطار عالمي في مجال تعلم و اكتساب اللغة الإنجليزية بما يحقق متطلبات المعايير العالمية في هذا المجال، مؤكدا أن هذه السلاسل متكاملة بمواد مصاحبه سمعية و تفاعلية و ورقية، و لأهمية قياس مهارات ما يتعلمه الطالب فقد عممت الوزارة على جميع المدارس ومنذ بداية الفصل الدراسي الجاري جميع الضوابط العامة التي من أبرزها توزيع درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي لمادة اللغة الإنجليزية للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بنظاميها ( الفصلي والمقررات ) لاعتماد تطبيقه بدءاً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1437/1438هـ.

كما أضاف الحارثي أنه و حرصا من الوزارة ممثلة بوكالة المناهج على جودة العمل فقد تم تعميم جميع اللوائح التفسيرية على كافة إدارات التعليم .

و أضاف وكيل الوزارة للمناهج أنّ من أبرز ما جاء في هذه الضوابط أنه فضلا عن الاختبار التحريري، تمّ استحداث اختبار للاستماع يطبّق لأول مرة هذا العام بشكل تنظيمي ليحقق الهدف المنشود منه، مشيرا الى درجات اختبار الاستماع سوف توزع على بقية فقرات مهارتي القواعد و المفردات بالنسبة لطلاب و طالبات العوق السمعي.

وابدى الحارثي آمله في إرسال المرئيات والمقترحات التي يتم رصدها حول تطبيق هذه الضوابط إلى مشروع تطوير اللغة الإنجليزية بالإدارة العامة للمناهج بوكالة الوزارة للمناهج.