مشرف تربوي يعد برنامج يسهم في تجويد العملية التعليمية ويقوم مهارات الطالب

الرياض- عبدالرحمن العامري

اعد المشرف التربوي بمكتب التعليم بشرق الرياض أحمد العضيب برنامج لتجويد العملية التعليمية، وتعد الخطوات الإجرائية التي يقوم بها المعلم مجودة للعملية التعليمية ومحققة للأهداف الخاصة بالمادة العلمية التي يقوم بتدريسها للطلاب.

العضيب في حديثه أوضح أن خطوات البرنامج المنهجية تجود العملية التعليمية وتقدم حلول مساعدة لقادة المدارس، وهناك خطوات ينفذها المعلم تساهم في تحقيق أهداف المادة المقدمة للطالب بيسر وسهولة ووضوح تتناسب مع حالة المعلم الخبير أو حديث العهد بالميدان التعليمي بالإضافة للمعلم الوافد للمملكة.

وأضاف العضيب أن البرنامج يقدم للقيادة التربوية قاعدة بيانات رقمية نابعة من الميدان تساعد على تسهيل دراسة واتخاذ القرارات التربوية بشكل واضح وتحقق نجاحها، حيث تعطي هذه البيانات صورة صحيحة عن الواقع في الميدان التعليمي مبينة الخلل الذي يحتاج للبرامج العلاجية، إضافة لتعزيز الجوانب الايجابية والعمل على تطويرها.

كما أكد العضيب أن البرنامج يعمل على تصنيف الطلاب حسب فروقهم الفردية إلى فئات متفوق، عادي، متأخر حيث يتلقى الأخير برامج علاجية تتناسب وحالة الضعف التي كشف عنها البرنامج، فيما يتلقى المتفوق والعادي برامج وأنشطة تعزز من مهاراتهم وتطورها بمساهمة رائد النشاط ومتابعة قيادة المدرسة وإشراف المختصين من إدارة الإشراف والتطوير.

ووضح العضيب أن البرنامج يقدم تقرير دوري شامل لولي الأمر عن حالة الطالب محققاً تعاون فاعل بين المنزل والمدرسة ليعزز من قدرات الطالب ويقدم الاستشارات العلمية والتربوية لولي الأمر بما يسهل عليه تربية أبنائه والإشراف على تعليمهم في المنزل.

وأكد العضيب أن البرنامج يساهم في خلق بيئة تنافسية ايجابية بين المعلمين من خلال السباق لتحقيق نتائج تعليمية ذات نسب عالية من خلال ما يقدمه البرنامج من تقارير ذات نسب مئوية عن الفصول والطلاب تخدم كافة المعلمين والعملية التعليمية، حيث تعمل إدارة المدرسة من خلال لجنة الاختبارات والتقييم ولجنة التصحيح على مراجعة النتائج التي قدمها البرنامج ومن ثم عقد ورش العمل للمواد بإشراف تربوي من مشرف المادة ومشاركة معلمي المادة في المدرسة.

العضيب أكد في نهاية حديثة على الدور البارز لزملائه المعلمين وما يقدمونه من دور مهم وإبداع مستمر لخدمة وطنهم علمياً وتربوياً تحقيقاً لمكانة عالمية رائدة في شتى المجالات تماشياً مع طموحات قيادتنا الحكيمة وتحقيقاً لرؤيتها وخططها الطموحة، كما قدم شكره وتقديره للقائمين على صحيفة فجر الالكترونية لإتاحة الفرصة لتقديم هذا البرنامج والحديث عنه.