تعليم وادي الدواسر يعلق على مقطع رفض مدير مدرسة قبول طالب يتيم

متابعات -فجر

قامت إدارة تعليم وادي الدواسر اليوم الخميس،بالتعليق على مقطع الفيديو الذي تناقله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفض مدير مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية بمحافظة السليل قبول طالب يتيم “الأم” ووالده يعمل خارج المحافظة ويجاور منزله مدرسة سعد بن أبي وقاص الابتدائية ، التي يرغب في الدراسة بها.

وقال مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر صقر الصقر : أن الإدارة تابعت بكل اهتمام مقطع الفيديو، وتم التأكد من صحة ما تمّت الإشارة إليه من عدم قبول الطالب المذكور نظراً لإمكانيات مبنى المدرسة الحكومي (الريفي) الذي لا يتسع الفصل الواحد منه لأكثر من 20 طالباً ، وأعداد طلابها الذي يفوق 250 طالباً ؛ لاسيما وأنها في منطقة تتركز فيها الكثافة السكانية.

واوضح الصقر إلى أنه تم التفاهم مع ولي أمر الطالب ومكتب التعليم في محافظة السليل (مسبقاً) بأنه سيتم قبوله في المدرسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام 1437-1438هـ تقديراً لظروفه، فيما أشارت إدارة المدرسة إلى أن الطالب مقيَّد حالياً في مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية والتي لا تبعد عن مدرسة ابتدائية سعد بن أبي وقاص سوى كيلو متر واحد فقط.