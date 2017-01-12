مستشفى الملك خالد ينقذ حياة رضيعة ابتلعت قشر “سوداني”

متابعات -فجر

نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد بتبوك، اليوم،من إنقاذ حياة رضيعة “7 أشهر” بعد ابتلاعها ثلاث قطع ” قشر فول سوداني” أدى إلى إغلاق مجرى التنفس لديها.

واوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الذي أجرى العملية إن الطفلة قدمت إلى قسم الطوارئ في المستشفى بعد منتصف الليل عن طريق الهلال الأحمر، حيث باشر الحالة مدير الطوارئ أخصائي طب الطوارئ “محمد العمراني” الذي أجرى الإسعافات الأولية للطفلة، مضيفا أن الطفلة بدت عليها أعراض نقص الأكسجين بسبب إغلاق مجرى التنفس لديها فتقرر ، إجراء جراحة بواسطة المنظار لاستخراج القشور.