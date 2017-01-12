تيلرسون:الولايات المتحدة ستواصل الإلتزام بسياسة حظر الإنتشار النووي

متابعات-فجر:

أكد وزير الخارجية الامريكي المقبل ريكس تيلرسون خلال جلسة إستماع في مجلس الشيوخ لتثبيته في منصبه الجديد أن الولايات المتحدة ستواصل الإلتزام بسياسة حظر الإنتشار النووي، في تعارض مع موقف الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف “تيلرسون” المدير العام السابق لمجموعة اكسون موبيل النفطية العملاقة امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن أحد الأدوار الأساسية التي يتعين على وزارة الخارجية القيام بها مع مجلس الامن القومي في البيت الابيض هو مواصلة حظر الانتشار النووي.

واضاف انه لا يمكن ببساطة التخلي عن الالتزام بخفض عدد هذه الاسلحة في العالم، في تعارض واضح مع التصريحات التي اطلقها بهذا الشأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وكان ترامب قال خلال حملته الانتخابية انه لا يستبعد امكانية ان يحصل حلفاء الولايات المتحدة في آسيا مثل اليابان وكوريا الجنوبية على السلاح الذري للدفاع عن انفسهم في مواجهة كوريا الشمالية، والامر عينه بالنسبة الى السعودية.

ويتعين على تيلرسون الحديث العهد في السياسة والذي قضى كامل حياته المهنية في قطاع الطاقة إذ كان يتولى حتى 31 ديسمبر رئاسة مجلس ادارة اكبر مجموعة نفطية مدرجة في البورصة، اقناع الكونغرس بانه قادر على الانتقال من عالم الأعمال والطاقة الى رئاسة اكبر شبكة دبلوماسية في العالم.