قوة الطوارئ الخاصة تعلن فتح باب القبول على رتبة “جندي”

واس-فجر:

أعلنت قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الحدود الشمالية, فتح باب القبول والتسجيل على رتبة ” جندي”, ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 19 / 4 / 1438هـ .

واشترطت في المتقدم, أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يقل طول المتقدم عن 170سم، وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية .

وسيكون استقبال الطلبات في مقر قوات الطوارئ الخاصة بالحدود الشمالية, حسب النسبة العامة للشهادة, وذلك يوم الثلاثاء 19 / 4 / 1438هـ للحاصلين على نسبة 90%‏ فأعلى, ويوم الأربعاء 20 / 4 / 1438هـ للحاصلين على نسبة 80% فأعلى, ويوم الخميس 21 / 4 / 1438هـ للحاصلين على معدل أقل من 80% .‏

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