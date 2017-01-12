الجوازات :فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالدورة رقم 41 بمعهد الجوازات

واس-فجر:

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن فتح باب القبول والتسجيل للشباب السعودي من حملة الشهادة الثانوية العامة أو مايعادلها، للالتحاق بالدورة رقم 41 بمعهد الجوازات، للعمل في جوازات المطارات والمنافذ ” البرية والجوية والبحرية “، برتبة ( جندي فني )، مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب القبول ابتداءً من يوم الأحد القادم، ويستمر لمدة خمسة أيام .

ودعت المديرية العامة للجوازات من يرغب في التسجيل ومعرفة الشروط، لزيارة الموقع الخاص للمديرية العامة للجوازات www.gdp.gov.sa، متمنية لجميع المتقدمين التوفيق والنجاح.