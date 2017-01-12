التحلية توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

متابعات-فجر:

قام محافظ المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، صباح اليوم الخميس، بتوقيع مذكرة تفاهم مـع الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بمقر المؤسسة بالمركز الرئيسي بالرياض، وقد مثل الجمعية عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية لجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الاستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس.

من جهته أوضح محــافظ المؤســسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس الحازمي أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار سعي المؤسسة إلى تطوير اعمال مراجعتها الداخلية وتوفير البرامج التدريبية العلمية والمهنية لممارسة مهنة المراجعة الداخلية .

وبيٌن أن هذه الاتفاقية تهدف إلى التعاون في تقديم الدعم الفني والاستشاري وعقد برامج تدريبية متخصصة وتطوير الادلة والاجراءات وعقد الندوات وورش العمل لرفع الكفاءة المهنية والعلمية للمراجعين والداخليين بوحدة المراجعة الداخلية بالمؤسسة .

وقال أن المذكرة تنص على ان المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تتكفل بمصاريف الاتعاب الاستشارية لكل المشاريع المهنية التي يتم الاتفاق عليها ورسوم التدريب لموظفي المراجعة الداخلية في المؤسسة وفقاً للأنظمة المرعية في ذلك . كذلك تتكفل المؤسسة بتجهيز القاعات التدريبة والمستلزمات التعليمية اذا كان التدريب في مقر المؤسسة وقاعات الندوات وورش العمل ومستلزمات اجهزة العرض المرئي والصوتيات ايضاً المؤسسة تقوم بمراجعة مواد البرامج التدريبية والتأكد من ملاءمتها وكفاءة مقدميها .

ولفت إلى أن الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين تتكفل بدراسة احتياجات المؤسسة من المشاريع المهنية لتطوير وظيفة المراجعة الداخلية بالمؤسسة وتنفيذ المشاريع المهنية المتفق عليها. كذلك تتكفل الجمعية بدراسة الاحتياجات التدريبية لوحدة المراجعة الداخلية في المؤسسة واقتراح الدورات التدريبية المناسبة للعاملين فيها وتنفيذ ما يتفق عليه منها واصدار شهادات للتدربين كذلك تقوم الجمعية بعقد ندوات وورش عمل تعريفية بمهنة المراجعة الداخلية بالمؤسسة ايضاً تتكفل الجمعية برسوم اختبار زمالة المراجعين الداخليين ( CIA ) في حال اجتياز المتدرب للاختبار.

كما كشف محافظ المؤسسة أن العمل يبدأ بهذه المذكرة من التاريخ المبين في مستهلها ولمدة ثلاث سنوات هجرية وتجدد تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين الاخر بعدم الرغبة في التجديد وذلك قبل نهايتها بستة اشهر على الأقل .