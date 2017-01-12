الإطاحة بتشكيل عصابي تخصص في سرقة رصيد شحن شركات الاتصالات بالرياض

متابعات -فجر

تمكنت شرطة الرياض من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة رصيد شحن شركات الاتصالات وبيعها في الأسواق بطريقة غير نظامية

ومن جانبه ،صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض انه في اطار الجهود التي تبذلها شرطة المنطقة لمكافحة جرائم التعدي على المال العام تمكنت قوة الضبط الميداني بشرطة المنطقة من رصد عصابة تتكون من ثمانية عناصر من الجنسية البنجلاديشية، وتاسع هندي الجنسية ،قاموا بإعداد وكر كامل التجهيز لسرقة رصيد شحن شركات الاتصالات وتفريغها في شرائح اتصال مسبقة الدفع وبيعها في أسواق الاتصالات بطريقة غير نظامية وتقاسم ثمنها فيما بينهم .

وعلى الفور ، قامت القوة بتشكيل فريق عمل على درجة عالية من الخبرة والكفاءة لدراسة القضية واتخاذ جملة من الاجراءات أسفرت عن تحديد مكان تواجد جميع المتهمين وسط العاصمة الرياض واعداد كمائن محكمة أسفرت عن القبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود حيث ضبط بحوزتهم (1050) شريحة اتصال تحوي معلومات عن ارقام هويات وعدد (22) أجهزة بصمة و (55) قارئ بيانات وشحن وكمية كبيرة من أجهزة الهاتف الجوال .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وسلموا للمركز المختص واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهم حسب الإختصاص .