إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم بطريق صقر قريش في مكة

متابعات -فجر

وقع حادث تصادم صباح اليوم الخميس، على طريق قريش بمكة ، واسفر عن اصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة ، وباشرت فرق الهلال الأحمر الحادث.

ومن جانبه ، قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت صباح اليوم الخميس بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في الشرائع إشارة صقر قريش وبه عدد من الإصابات وعلى الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني نواف السالمي.

وأوضح أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود 8 حالات تم تقديم العناية الإسعافية لها ونقلت إلى مستشفى النور التخصصي.