احصلي على بشرة خالية من الشوائب والحبوب بحمية البحر المتوسط

متابعات -فجر

تعاني الكثير من السيدات من وجود البثور والحبوب التي تظهر على البشرة باستمرار وتجعلها تبدو قبيحة، وغالباً ما تحتاج الى عناية خاصة للتخلص منها وحماية البشرة من الشوائب والحبوب.

وقال خبير الأمراض الجلدية أندرو ميلير لـ”هافينغتون بوست” أن “الحمية الغذائية لها دور هام في الإصابة بحب الشباب، والبثور وأن الأمر ليس له علاقة كبيرة بوظائف الجلد والجهاز المناعي”.

ونصح ميلر الجميع باتباع حمية البحر المتوسط التي تعد السبب الرئيسي في انخفاض معدلات الإصابة بحب الشباب ، إذ يعتمد نظامهم الغذائي بشكل رئيسي على الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون والأسماك والأعشاب والتوابل.

وأوضح خبير الأمراض الجلدية “أن التأثير الرائع لحمية البحر المتوسط على البشرة يكتمل مع ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية التي تحمي البشرة وتمنع ظهور البثور والشوائب عليها”.