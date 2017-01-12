بدء تطبيق قرار اعتماد مراكز تأهيل المدمنين في القطاع الخاص خلال أيام

متابعات -فجر

قال وكيل وزارة الصحة المساعد لتشجيع الاستثمار، الدكتور فياض الدندشي، انه سيتم البدء في تطبيق قرار اعتماد مراكز تأهيل المدمنين ضمن الخدمات الصحية في القطاع الخاص خلال الأيام القليلة القادمة، رابطًا ذلك بنشر التعميم الوزاري في الجريدة الرسمية.

واوضح “الدندشي” في مداخلة هاتفية لبرنامج الثامنة: “القرار أُقر، وعُمِّم على جميع المناطق، لكن يبدأ العمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. ونعتقد أن هذا سوف يتم في خلال أيام قليلة؛ إذ سيتم البدء في استقبال الطلبات من جميع المناطق”.

يذكر ان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قد اعتمد قرارًا باعتبار مراكز تأهيل المدمنين ضمن مراكز الخدمات الصحية المساندة في القطاع الخاص.

واقرت “الصحة” أنه يجوز للقطاع الصحي الخاص علاج المدمنين وتأهيلهم في المنشآت الآتية: (مستشفيات متخصصة في علاج الإدمان، أقسام داخل المستشفيات، عيادات متخصصة لعلاج الإدمان ومراكز متخصصة لتأهيل المدمنين)، وذلك وفقًا لضوابط علاج المدمنين وتأهيلهم في المؤسسات الصحية الخاصة المعتمدة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.