مدني الجوف يسيطر على حريق 5 محلات تجارية بـ “الصناعية القديمة”

متابعات -فجر

اخمدت فرق الدفاع المدني بمنطقة الجوف حريق نشب 5 محلات تجارية لقطع الغيار، بحي الصناعية القديمة، دون وقوع اي إصابات، أو وفيات .

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، المقدم معيش بن نمر الرويلي: “ اليوم الأربعاء، عن حادث حريق محلات تجارية بحي الصناعية القديمة، وعند الوصول تبين أن الحادث عبارة عن حريق بعدد خمسة محلات تجارية لقطع الغيار بحي الصناعية القديمة، وقد تمت السيطرة عليه وإخماده، ولم ينتج عن الحادث أي إصابات، أو وفيات ولله الحمد”.

وتابع الرويلي: “شارك في مباشرة الحادث إلى جانب فرق الدفاع المدني، مديرية المياه، والهلال الأحمر، والمرور، والدوريات الأمنية، وطوارئ الكهرباء”.