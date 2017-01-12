“ترامب” ينفي جمع روسيا معلومات لممارسة الضغوط عليه وينتقد أجهزة المخابرات

متابعات-فجر :

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس( الأربعاء)، إن روسيا لم تحاول قط ممارسة ضغوط عليه وألقى اللوم على أجهزة المخابرات بشأن تقارير صحفية عن أن موسكو جمعت معلومات للإضرار به.

وفي سلسلة تدوينات على حسابه على تويتر اتهم ترامب وكالات المخابرات بأنها “تطلق رصاصة أخيرة” عليه بتسريب المعلومات.

وكتب يقول “هل نعيش في ألمانيا النازية؟”

ووصف رجل الأعمال الذي تحول إلى السياسة تقريرا لشبكة تلفزيون سي.إن.إن الإخبارية بأن وثائق سرية قدمت إليه في إفادة لأجهزة المخابرات الأسبوع الماضي تضمنت مزاعم بأن عناصر روسية زعمت جمع معلومات للإضرار به بأنها “أخبار كاذبة”.

وكتب ترامب في تدوينة يقول “روسيا لم تحاول قط ممارسة ضغوط علي. ليس لي أي علاقة بروسيا- لا صفقات لا قروض لا شيء.”

وقال الكرملين أمس الأربعاء إن القول بأن مسؤولين روسا أعدوا ملفا يتضمن معلومات للإضرار بترامب “هراء تماما”.

وحتى قبل صدور التقرير فإن من المرجح أن تهيمن روسيا على جلسة ترامب الرسمية الأولى مع الصحفيين منذ انتخابه في الثامن من نوفمبر . ومن المقرر أن يعقد ترامب أول مؤتمر الصحفي له في ستة أشهر الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة .

ومن المرجح أن يواجه ترامب أسئلة عن مسعاه لتحسين العلاقات مع موسكو بعد أن خلصت أجهزة المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا استخدمت التسلل الالكتروني للتأثير على الانتخابات لصالحه.

وهناك عنصر يصعب التكهن به في المؤتمر الصحفي المقرر أن يعقد في برج ترامب في نيويورك بالنظر إلى انتقادات ترامب المتكررة لوسائل الإعلام الأمريكية واعتقاده بأن العديد من المؤسسات الصحفية كانت تفضل المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي.

وتعرض الرئيس المنتخب الذي من المقرر أن يؤدي اليمين في العشرين من يناير لضغوط لينأى بنفسه عن أعمال شركاته لتجنب أي مظهر من مظاهر تضارب المصالح عند انتقاله إلى البيت الأبيض.