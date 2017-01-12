بالفيديو.. خادم الحرمين يزور الأمير سلطان بن ناصر للاطمئنان على صحته

متابعات-فجر :

قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس (الأربعاء)، بزيارة الأميرَ سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، للاطمئنان على صحته، بعد عملية جراحية أجراها تكللت بالنجاح.

حيث اطمأن خادم الحرمين على صحة الأمير سلطان، في حضور عدد من أبنائه، الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، والأمير تركي بن سلطان بن ناصر، والأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر.

ووثق مقطع فيديو تداول على مواقع التواصل الاجتماعي لزيارة الملك سلمان، حيث ظهر واقفاً أمام السرير الأبيض الذي يرقد عليه الأمير سلطان بن ناصر، وهو يتحدث مع أبنائه.