“الشرطة الأفغانية” تلقي القبض على ثلاثة إيرانيين بتهم الإرهاب

واس-فجر :

ألقت الشرطة الأفغانية القبض على ثلاثة إيرانيين بتهم الإرهاب في إقليم حيرات غربي أفغانستان.

ونقلت وكالة “خاما برس” الأفغانية اليوم عن المسؤول بإدارة مكافحة الإرهاب في أفغانستان فضل الرحمن خادم قوله : “إنه تم القبض على الإيرانيين الثلاثة في الإقليم في إطار استعدادهم لتنفيذ عمليات اغتيال تستهدف أشخاصًا”.

وأضاف إن التحقيقات الأولية أوضحت كذلك أنهم تورطوا بالفعل في عمليات قتل مستهدف في إقليم حيرات .

وأكد أن القبض على هؤلاء الإيرانيين يظهر أن عناصر خارجية متورطة بشكل مباشر في عدم الاستقرار وأعمال العنف المتزايدة في أفغانستان.