“برشلونة” يتجاوز بلباو ويتأهل لربع نهائي كأس ملك إسبانيا

متابعات-فجر :

عوض برشلونة حامل اللقب خسارته ذهابا 1-2 أمام أتلتيك بلباو، بفوز بنتيجة 3-1 إيابا على ضيفه العنيد، أمس الأربعاء، ليتأهل الفريق الكتالوني إلى الدور ربع نهائي من كأس ملك إسبانيا.

ويدين برشلونة بالفضل لثلاثيه الهجومي الفتاك صاحب الأهداف، الأوروغوياني لويس سواريز (35) والبرازيلي نيمار (48 من ركلة جزاء) والأرجنتيني ليونيل ميسي (79)، فيما سجل إنريك سابوريت الهدف الوحيد لبلباو في الدقيقة 51.

كما بلغت فرق ريال سوسييداد وألافيس وألكوركون الدور ذاته، بتعادل الأول مع مضيفه فياريال 1-1، والثاني مع ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا بالنتيجة ذاتها، وفوز الثالث على مضيفه قرطبة 2-1، في إياب دور الـ 16.

وبكر سوسييداد بالتسجيل عبر ميكل أويارزابال في الدقيقة 15، وأدرك الإيطالي روبرتو سوريانو التعادل في الدقيقة 44، علما أن سوسييداد فاز ذهابا على أرضه 3-1.

وضمن ألافيس تأهله لتسجيله أكثر خارج قواعده، بعدما انتزع تعادلا بهدفين لمثلهما ذهابا في لا كورونيا، كما واصل ألكوركون من الدرجة الثانية مغامرته وبلغ ربع النهائي بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه قرطبة إلى فوز.

وكان أتلتيكو مدريد أول المتأهلين لربع النهائي رغم خسارته أمام ضيفه لاس بالماس 2-3 إيابا الثلاثاء، وذلك لفوزه 2-صفر ذهابا.

ويختتم إياب الدور ثمن النهائي الخميس بلقاءات سلتا فيغو مع فالنسيا (1-4)، وإيبار مع أوساسونا (3-صفر)، وإشبيلية مع ريال مدريد (صفر-3).