احتراق سيارة” بلدية ظلم” إثر انفجار ماكينة رش الحشرات

متابعات-فجر :

اندلع حريق هائل في سيارة بلدية ظلم شرق محافظة الطائف، إثر انفجار ماكينة رش الحشرات على متن السيارة، ما تسبب في رعب سكان الحي الشمالي بالمركز، وجعلهم يخرجون من منازلهم لاستطلاع الأمر، بينما هرب قائد المركبة المقيم من الموقع مرعوباً من هول الحادثة، حيث اصطدمت بإحدى الأسوار المحاذية للطريق بعد انفجار ماكينة الرش.

حيث سمع أهالي منطقة الحي الشمالي بظلم، صوت دوي انفجار شديد، وعند خروجهم وجدوا مركبة تابعة لبلدية ظلم، مخصصة لرش ومكافحة الحشرات، والنيران تندلع بها، حيث أبلغوا فرق الدفاع المدني التي حضرت للموقع وقامت بإخماد النيران المشتعلة بالمركبة، إلا أن ذلك لم يمكن الفرق من اللحاق بأجزائها كونها تحمل مواد بترولية أدت لسرعة اشتعال النيران بها وإتلافها بالكامل.

وتزايدت مخاوف الأهالي من توقف عمليات رش الحشرات والبعوض بعد ألف المركبة الوحيدة بالبلدية التي تعمل بها منذ فترة طويلة بعد تعطل السيارة الأخرى المخصصة للرش، مطالبين الجهات المعنية بسرعة توفير مركبة لرش البعوض الذي ينتشر بالمركز على الرغم من عمليات الرش المستمرة منذ وقت سابق ولم تجدِ نفعاً لكثرة البعوض.