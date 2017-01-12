المتحدث الرسمي لتعليم بيشة “حرمان ثلاثة طلاب من الدراسة ونقل سبعة آخرين”

متابعات-فجر :

أوضح الناطق الرسمي لتعليم بيشة إبراهيم عواض الشمراني، أن إدارة التعليم قررت معاقبة الطلاب المشاركين في المشاجرة والأحداث التي وقعت في مدرسة القيرة شمال شرق محافظة تثليث قبل أسبوعين، وذلك بعد التحقيق والتأكد من دور كل طالب في ما حصل من أحداث وتضمنت العقوبات التي اعتمدها مدير التعليم نايف بن سلطان الهاجري بعد أن قدمت له اللجنة المشكلة تقريراً متضمناً، بحث الموضوع و التحقيق فيه و دراسة ما يناسب من عقوبات حسب لائحة تقويم السلوك فتم حرمان ثلاثة طلاب من الدراسة للعام الدراسي الحالي، و نقل سبعة طلاب من المدرسة إلى مدارس أخرى.

وأضاف الشمراني أنه سيتم الرفع بكافة بيانات التحقيق و التوصيات لوكيل الوزارة للتعليم لاتخاذ ما يراه مناسباً حيالها.