تدمير مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي بضربات جوية في الموصل

متابعات-فجر :

أعلنت خلية الإعلام الحربي،أمس( الأربعاء) ، تنفيذ مجموعة من الضربات الجوية في مدينة الموصل ضد أهداف لتنظيم داعش، مشيرة إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير الأهداف بالكامل وتكبيد التنظيم خسائر كبيرةبالأشخاص والمعدات.

وأكدت الخلية في بيان ، أن “صقور الجو نفذوا ضربة جوية في معمل اسمنت بادوش، أسفرت عن تدمير معسكر لقناصي داعش، وضربة أخرى أسفرت عن تدمير معسكر تدريب لعناصر داعش وقتل وجرح المتواجدين في المعسكر، وضربة أخرى للمعمل تم من خلالها تدمير معمل لتفخيخ العجلات وقتل العاملين من الإرهابيين هناك”.

وأوضح البيان أن “طائرات القوة الجوية نفذت ضربة جوية بواسطة طائرات الـF16 في الساحل الأيمن لمدينة الموصل أسفرت عن تدمير معمل تفخيخ وتدريع العجلات وقتل العاملين فيه من إرهابيي داعش، وضربة أخرى في وادي عكاب أسفرت عن تدمير معمل لتفخيخ العجلات وقتل العاملين في المعمل مع تدمير عجلة مفخخة”.

وأضاف أن “القوة الجوية نفذت أيضاً ضربة جوية في مدينة تلعفر، أسفرت عن تدمير معمل لتفخيخ العجلات وقتل العاملين في الموقع، فيما نفذت القوة ضربة أخرى في المدينة حي المثنى، أدت إلى تدمير محطة وقود تحوي مخزوناً نفطياً وشوهدت النيران والدخان الكثيف تنبعث من الموقع”.