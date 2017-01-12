مقتل 5 من مليشيا الحوثي في معارك ب “تعز”

متابعات-فجر :

أفادت مصادر في المقاومة الشعبية،أمس الأربعاء، بمقتل خمسة من الحوثيين ومليشيا المخلوع علي عبدالله صالح، في معارك مع رجال الجيش والمقاومة بمحافظة تعز، 175 جنوب صنعاء.

وقالت المصادر إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في جبهات متفرقة بتعز، ما أدى كذلك إلى إصابة 6 من الحوثيين ومليشيا صالح.وأضافت المصادر، أن رجال الجيش والمقاومة تمكنوا كذلك من صد هجوم للحوثيين ومليشيا صالح على مواقعهم في جبهة الأحكوم جنوب المدينة، مشيرين إلى أن المعارك أدت إلى مقتل أحد رجال الجيش وإصابة ثلاثة آخرين.في السياق نفسه، أوضحت المصادر أن مدنيين اثنين قتلا وأصيب 6 آخرون جراء القصف الذي شنه الحوثيون ومليشيا صالح على الأحياء السكنية.