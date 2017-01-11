نائب الرئيس اليمني: العصابات الإجرامية نشرت التشدد بسيطرتها على الإعلام بالسلاح

متابعات – فجر

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، على أهمية التوعية والإرشاد في محاربة الأفكار المتطرفة والعمل على نشر قيم التسامح ومبادئ المحبة والإخاء بين اليمنيين.

وناقش نائب الرئيس اليمني اليوم الأربعاء مع وزير الأوقاف والإرشاد القاضي الدكتور أحمد عطية دور الإرشاد في المرحلة الراهنة والقضايا المتعلقة بالأوقاف في اليمن، وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى دور الإرشاد في التصدي للغلو والتشدد والفكر المنحرف الذي تنشره الجماعات الإجرامية في وسائلها الإعلامية التي سيطرت عليها بقوة السلاح وحولتها الى منابر للعنف والتحريض وبث الكراهية بين المجتمع الواحد، مشدداً على ضرورة قيام وزارة الأوقاف والإرشاد بدورها في تنمية الوعي المعتدل وتعميم المبادئ الانسانية وقيم الدين الحنيف وترسيخها في حياة المواطنين العامة والخاصة ومساندة الدولة والنظام والقانون في مواجهة أفكار المجاميع المتمردة على القيم والمجتمع.

وأكد نائب الرئيس الحفاظ على الأوقاف وإحصاء جميع ممتلكاتها وحصرها والمحافظة عليها وصيانتها وتنميتها واتخاذ جميع الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الحكومة لحمايتها ممن يحاول التفريط فيها.

من جانبه عبر وزير الأوقاف والإرشاد عن شكره لنائب رئيس الجمهورية وجهوده الدائمة بالاهتمام بوضع الإرشاد في اليمن ودوره في المرحلة الراهنة والقضايا المتعلقة بالأوقاف، مؤكداً بأن الوزارة تستشعر دورها المهم في هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا.