ثلاثيني يقتل زوجته طعنًا بالطائف

متابعات – فجر

أقدم مواطن في العقد الثالث من العمر على طعن زوجته مما أدى إلى مقتلها وذلك بمنزله في أحد أحياء الطائف وقد قام المواطن بإبلاغ الشرطة بالحادثة وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية والإسعافية بالموقع وتم التحفظ عليه لحين استكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

من جانبه أكد الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن مركز العمليات الموحد ( ٩١١ ) تلقى بلاغ مفاده وفاة امرأة في العقد الرابع من العمر نتيجة تعرضها لعدة طعنات انتقل رجال الضبط الجنائي والجهات الأخرى ذات العلاقة من شرطة محافظة الطائف للموقع حيث تم ضبط أحد الأشخاص المتهمين بعملية القتل تم إيقافه تمهيدا لإحالته لجهة الاختصاص‎.